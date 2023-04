Manif-Anti A69 : les organisateurs font tout pour éviter un "Sainte-Soline bis"

A69 : sortie de route : c’est le nom du rassemblement organisé ce week-end dans le Tar n. Gérald Darmanin a très tôt parlé de ce rassemblement , comme d’un mouvement potentiellement comparable à la manifestation de Sainte-Soline contre les bassines. Les Soulèvements de la Terre sont d’ailleurs comme dans les Deux-Sèvres co-organisateurs. Mais sur place, dans le Tarn, tout le monde veut désamorcer. Les organisateurs le répètent : cette manifestation sera festive, familiale, mais déterminée. " Il ne s'agit pas uniquement d'aller se promener dans les champs. Il s'agit de montrer qu'on est tout à fait déterminés à s'opposer à la réalisation de cette autoroute" dit ce nonagénaire passé par le campement de Vendines.

Ce militant du collectif organisateur "La Voie est libre" poursuit : "L'État a tenté de diaboliser un peu, cataloguer contestataire, radical et violent. Je pense que depuis deux semaines, les médias ont pu constater qu'on était un peu l'inverse de tout ça." Et c'est vrai qu'avant la manifestation, les associations ont clairement gagné la bataille de l'image. Les médias nationaux, qui avaient jusqu'ici très peu parlé de l'A69, ont largement relayé les arguments des anti-A69.

Désobéissance civile non-violente

Guillaume est militant au sein du mouvement Extinction Rébellion . Pour lui, il n’y a aucune raison que la manifestation dégénère, notamment parce qu'il n'y pas (encore) d'infrastructure à bloquer. "Par rapport à d'autres manifestations où il faut bloquer quelque chose en particulier. En fait, ici, rien. C'est à dire qu'il y a des arbres à défendre et ensuite il y a des champs. En toute logique, ce week-end se passera extrêmement bien parce que c'est juste une promenade avec des discussions autour des enjeux écologiques, des courses de bolides, des caisses à savon et en fait quelque chose assez convivial et qui se veut familial. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les organisations qui sont ici, a maxima, se veulent de la désobéissance civile non-violente. Le mot d'ordre, c'est de ne jamais avoir d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, d'un individu. Il ne peut jamais y avoir de violence. C'est le principe de ces associations, de ces collectifs."

Mais évidemment, la réponse est plus compliquée quand on demande à Thomas Digard de La Voie est libre, si des black blocs ou des éléments violents seront là comme semblent le pressentir les autorités et notamment la préfecture du Tarn. "Je n'en sais rien. Moi, je pars du principe que s'il n'y a pas de provocations de la part des forces de l'ordre, il n'y a pas de raison que ce soit problématique. Je n'en sais rien. Tout le monde veut parler de Sainte-Soline bis. Moi, je sais qu'on aura surtout une tribune pour expliquer pourquoi on est contre ce projet. Pourquoi ce projet est anachronique".

Le précédent de Serge et de Sivens

L'accord passé avec la préfecture est clair : si la manifestation reste "familiale et festive" les forces de l'ordre pourront rester discrètes. En revanche, si les manifestants "touchent" au matériel et bâtiments du concessionnaire Atosca, à l’intégrité des bâtiments publics où aux laboratoires Fabre, la réponse sera immédiate. Toute tentative d'installation d'une ZAD sera aussi sévèrement réprimée.

En tout cas pour Bernard Cottaz-Cordier, de la France Insoumise, les autorités doivent se souvenir qu’ici, entre Sivens et Toulouse il y a des précédents, des blessures. "A Sainte-Soline, Serge, la personne qui est encore entre la vie et la mort, est de Toulouse . Dans le Tarn, avec l'épisode de Sivens, je rappelle que l'Etat a été reconnu responsable de la mort de Rémi Fraisse. Donc il y a une sensibilité particulière. Il faut que les autorités tiennent compte de ça."

La préfecture du Tarn a d’ores et déjà fait savoir que les contrôles seront très nombreux. Huit unités de forces mobiles seront notamment là en renfort. Le dispositif de secours sera, lui, composé de 79 sapeurs-pompiers, de personnels du Samu et d’associations de sécurité civile.