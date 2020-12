Manif contre la loi sécurité globale à Dijon : "Il faut resituer le policier dans la société et dans son rôle"

Après un nouveau rassemblement très suivi à Dijon et partout en France contre la loi sécurité globale, la fracture semble se creuser entre une partie des Français et leurs policiers.

Près de 2.000 manifestants à Dijon, les habituelles tensions en fin de cortège, et sept interpellations : pas de révolution à Dijon après ce nouveau weekend de mobilisation contre la loi sécurité globale du gouvernement, et son fameux article 24.

Je ne comprends pas que ça ait pris une telle ampleur

"On a toujours cette présence de groupuscules, de 'petits black blocs' toujours aussi actifs, qui cherchent à en découdre avec l'institution policière", regrette Christophe Fernandez le secrétaire régional du syndicat unité SGP Police. Mais au moins, la "mobilisation est moins violente à Dijon que sur Paris, Et c'est bien ainsi."

En revanche, l'incompréhension semble intacte entre les opposants à l'article 24, et ses défenseurs, dont Christophe Fernandez fait partie. "Pour l'instant, il est encore en discussion. Le point positif, c'était la protection de mes collègues. Cette capacité donnée de pouvoir sanctionner une diffusion d'images où on a la possibilité d'identifier les collègues. Je pense notamment à ces sites d'extrême gauche où on peut clairement identifier des visages, des fois trouver des noms des fonctionnaires de police. C'était une mesure plus qu'intéressante, et ne comprends pas pourquoi ça peut autant agacer, que ça ait pris une telle ampleur."

Rappelant que les policiers aussi ont droit à la présomption d'innocence, le syndicaliste concède peut-être "une problématique de rédaction, de pédagogie de la part du gouvernement et des parlementaires, mais là ce n'est plus de notre ressort".

Vers un Grenelle de la police en France ?

Et si les vidéos peuvent en effet aider à dénoncer des violences illégitimes comme lors de l'affaire Michel Zécler ou lors de manifestations de gilets jaunes, il ne voit pas en quoi cet article 24 viendrait entraver le travail des journalistes. "Nous sommes républicains, je suis profondément républicain, très attaché à l’ensemble des libertés fondamentales de notre société. Mais soyons sérieux : quand des journalistes sont témoins de violences, ils peuvent les filmer, et transmettre ces informations à la justice."

Face à l'incompréhension générale, face au divorce avec une partie de la population, le syndicat Unité SGP Police appelle à réagir, dans le cadre d'un Grenelle de la police. Pour quoi faire ? "Il faut resituer le policier dans la société", explique Christophe Fernandez, le resituer dans son espace-temps, dans son rôle régalien. Il faut arriver à réassurer l'autorité que la surmédiatisation exclusivement à charge contre notre institution met en péril. "