Manif contre loi El Khomri : un chef d'entreprise poursuivi pour avoir agressé deux syndicalistes

Un chef d'entreprise de Sainte-Luce-sur-Loire risque 4 mois de prison avec sursis ainsi que la privation de ses droits civiques et familiaux. Il était jugé ce mardi à Nantes pour avoir frappé deux manifestants et tenté de forcer un barrage dressé par des syndicalistes contre la loi El Khomri.

Un chef d'entreprise de Sainte-Luce-sur-Loire risque quatre mois de prison avec sursis ainsi que la privation de ses droits civiques et familiaux - ce sont les réquisitions de la procureur hier devant le tribunal correctionnel de Nantes. Il était jugé ce mardi pour avoir frappé deux manifestants et tenté de forcer un barrage dressé par des syndicalistes de la CGT contre la loi El Khomri le 17 mai dernier

Ce chef d'entreprise de 50 ans, au passé de boxeur, déjà condamné pour violence, a un débit de parole très rapide.

"Je decsends de mon camion pour discuter, on m'insulte, on me donne des coups, je réponds. Ils sont trois ou quatre sur moi, je suis tout seul. A aucun moment je ne fonce sur les manifestants. Je n'utilise pas non plus le moteur les pour intimider" - le prévenu