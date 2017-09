Manif de soutien à Théo à Nantes : jusqu'à 15 jours de prison

Le tribunal correctionnel de Nantes a condamné ce mardi cinq manifestants de la manif de soutien à Théo - cet ado victime d'une interpellation violente par la police à Aulnay-sous-Bois. Le 8 février ils avaient injurié les forces de l'ordre ou refusé de se soumettre aux contrôles d'identité.

Six manifestants qui ont invectivé les policiers ou refusé de se soumettre aux contrôles des forces de l'ordre étaient convoqués ce mardi devant le tribunal correctionnel à Nantes. Les faits remontent au 8 février dernier, lors d'une manif de soutien à Théo, cet ado victime d'une interpellation violente par la police à Aulnay-sous-Bois. Le cortège avait rassemblé entre 300 et 400 personnes.

Huit fourgons de CRS

Une manifestation en fin de journée avec hélicoptère qui tourne dans le ciel de la Cité des Ducs et huit fourgons de CRS pas moins. Les policiers finiront par encercler le cortège et ne laisser sortir de la nasse que ceux qui déclinent leur identité. Les autres sont emmenés au commissariat.

Les prévenus ont tous 25 ans

Le point commun ente les manifestants jugés ce mardi : leur jeunesse, 25 ans. Six convoqués. Un dossier renvoyé. Un homme et deux femmes jugées en leur absence. Seuls deux prévenus sont présents. Sages et calmes sur le banc du tribunal. Un jeune homme en recherche d'emploi. Une jeune fille en CDI. Lui bien loin des propos agressifs qu'il reconnait avoir tenu envers les policiers. Elle toujours attachée à son droit : "celui de ne pas donner ses empreintes digitales si un autre moyen de prouver son identité existe" insiste son avocate.

Prison, amendes, dommages et intérêts

L'un des absents, une femme, écope de 15 jours de prison. Elle est récidiviste et "impliquée dans les affaires de Notre Dame des Landes" souligne le juge qui précise "pas d'aménagement en l'état, elle verra avec le Juge d'Application des Peines si elle peut convertir ou aménager".

Pour les autres on retiendra les 35 h de travaux d'intérêt général requis par le procureur, et auxquels un seul de ces jeunes finit par être condamné. Il y a aussi les amendes : de 150 à 400 euros. Les dommages et intérêts : 350 euros par agent outragé. Et les questions de fin de procès : je fais comment pour payer, je suis au RSA ?. Ce n'est pas mon problème répond le juge.