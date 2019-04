Manif tendue devant Amazon : un nouveau gilet jaune condamné

Montélimar

Ce gilet jaune a reconnu devant le tribunal être venu tout exprès d' Apprieu prés de Voiron en Isère pour manifester devant le site d'Amazon à Montélimar, le 15 décembre dernier. Il a aussi avoué avoir acheté le parfait attirail du manifestant pour l'occasion. Masque à gaz et deux paires de lunettes de piscine, pour éviter le gaz lacrymogène.

Manifestation tendue

Et ce jour-là, lors de l'acte 5 des gilets jaunes, il y en a eu du gaz lacrymogène devant Amazon. La situation s’était tendue en fin d’après-midi. A cause des fumées des feux de palette, il avait fallu évacuer le Mac do voisin. Lorsque les forces de l'ordre avaient donné l'ordre de dispersion, personne n'avait bougé au contraire. C'est a cet instant que le gilet jaune venu de l’Isère a lancé des projectiles sur les gendarmes mobiles.

"ce n’était pas des pierres mais des galets de lacrymo, c'est eux qui avaient les armes pas moi"

a détaillé l’homme à la barre. Mais pour la justice ce routier, père de trois enfants a bien participé à un attroupement avec arme ( les projectiles)

"Il n'a aucun antécédent, il gagne mille cinq cent euros par mois. Il n'est pas en difficulté financière et il fait 200 km pour venir manifester Je veux aussi le taper au portefeuille "

souligne le procureur. Le tribunal a suivi les réquisitions et condamné l'isérois à 500 euros d'amende en plus des 3 mois de prison avec sursis.