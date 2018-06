Deux policiers ont été condamnés ce jeudi en appel à Paris pour avoir blessé deux manifestants en juillet 2009 à Montreuil. Les agents avaient utilisé leur flash-ball et un tir avait notamment blessé un homme très gravement à l’œil. Ils ont écopé de 7 à 18 mois de prison avec sursis.

Montreuil, France

Cette affaire est devenue le symbole des violences policières. Le 8 juillet 2009, des manifestants sont rassemblés devant un squat de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Les policiers interviennent alors pour les déloger.

Un trentaine éborgné par un tir de flash-ball

Trois policiers ont alors utilisé, chacun à deux reprises, leur flash-ball, arme très critiquée depuis. Au total, six manifestants sont touchés. L'un d'entre eux, âgé de 34 ans, a même perdu un œil.

La justice a estimé que les blessures de quatre des six personnes touchées ne pouvaient être attribuées à un tir de flash-ball. En revanche, les policiers ont été condamnés pour les blessures infligées aux deux derniers manifestants.

Prison avec sursis et interdiction de port d'arme

Lors du procès en appel qui s'est tenu à Paris, l'agent qui a effectué le tir ayant éborgné le trentenaire écope de 18 mois de prison avec sursis et 24 mois d'interdiction de port d'arme. Une peine alourdie par rapport à celle prononcée en première instance par le tribunal de Bobigny. Un de ses collègues est lui condamné à sept mois de prison avec sursis et un an d'interdiction de port d'arme. Lui avait blessé un autre manifestant.

Le troisième policier mis en cause est relaxé. La cour d'appel a reconnu ce jeudi aux agents une circonstance atténuante : la défaillance de leur hiérarchie et son "absence d'instruction claire et précise" ce soir-là.