Retraites : 14 personnes en garde à vue à Bordeaux, dont 5 pour l'incendie de la porte de la mairie

Suite à la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi, le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux annonce que 14 personnes sont en garde à vue ce vendredi. Neuf pour des actions pendant le défilé de la manifestation, cinq autres pour l'incendie de la porte de la mairie qui a eu lieu dans la soirée, vers 20h20.

ⓘ Publicité

Lors de la manifestation, le parquet précise que des poubelles et des deux roues ont été incendiés dans le centre-ville de Bordeaux, qu'il y a eu des coupures de courant à la mairie de Bordeaux, à l'hôpital Saint-André et au tribunal à la suite "d'actions de sabotage", ainsi que des jets de projectiles sur la police, des violences, outrages et destructions et dégradations. Selon le parquet, douze policiers ont été blessés, tout comme quatre manifestants.

L'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux

En ce qui concerne l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux, la police a été prévenu vers 20h20 de la situation sur la place Pey Berland. Les forces de l'ordre ont constaté que "des individus vêtus de noir mettaient des poubelles contre la porte pour alimenter le foyer incendiaire". Une personne qui a été vue en train de jeter une poubelle entière avec le pied a été interpellée et placée en garde à vue pour "destruction aggravée par incendie". Quatre autres personnes dont les visages étaient cachés ont été repérées puis interpellées. Elles portaient plusieurs sortes d'armes (chaîne de vélo, gros cadenas, barre en PCS, pierre, matraque télescopique etc.) et ont été placées en garde à vue. Deux d'entre elles sont connues de la justice, et ont déjà été condamnées, une autre est mineure.