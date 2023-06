Manifestation anti-bassines à Sainte-Soline : des responsables syndicaux convoqués à la gendarmerie

Un appel au rassemblement est lancé sur les réseaux sociaux pour soutenir des représentants syndicaux convoqués ce mercredi 28 juin à la gendarmerie de Saint-Maixent-l'Ecole au sujet de l'organisation de la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline du 29 octobre 2022 . Manifestation qui avait été interdite par la préfecture des Deux-Sèvres.

"Sept militants syndicaux et écologistes convoqués"

"David Bodin, notre camarade secrétaire général de l’UD CGT 79, est convoqué à la gendarmerie de Saint-Maixent l’Ecole le mercredi 28 juin prochain à 9h00 pour organisation d’une manifestation interdite à Sainte-Soline en octobre 2022. Nous appelons l’ensemble des syndicats CGT et sympathisants à se rassembler devant la gendarmerie dès 8h45 pour lui apporter notre soutien et refuser la répression préfectorale et gouvernementale. On ne touche pas a nos camarades, on ne touche pas à la CGT", écrit le syndicat sur sa page Facebook. Hervé Auguin, co-délégué de SUD Solidaires 79 est lui convoqué à 14 heures avec un appel au rassemblement à 13h30.

Le porte-parole de la Confédération paysanne 79 Benoit Jaunet est lui convoqué à heures à la gendarmerie de Niort. "Ce mercredi 28 juin 2023 c'est sept militants syndicaux et écologistes qui sont convoqués en lien avec les mobilisations de Bassines Non Merci à travers toute la France", précise la CGT des Deux-Sèvres.