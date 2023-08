Manifestation anti-drogue à Ajaccio : nombreuses dénonciations après des instrumentalisations racistes

Si la mobilisation de ce jeudi 17 août , dans le quartier des Cannes, est globalement restée calme, elle a tout de même été émaillé d'incidents initiés par certains manifestants. Un tag raciste "Arabi fora" (arabes dehors) a notamment été inscrit sur le rideau de fer d'un commerce du quartier. Les réactions et les dénonciations se multiplient.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué de presse, la Ligue des droits de l'Homme dénonce ce "lien raciste entre « drogue » et « arabes »" et appelle "à la vigilance de tous les démocrates, élus, partis, syndicats et associations". Un amalgame qui "exprime sans ambiguïté aucune, la mise au ban d’une partie de la population", poursuit la LDH, avant d'en appeler "également à ne pas confondre les personnes victimes d’addiction avec les réseaux criminels".

"Non à l'instrumentalisation raciste et xénophobe"

Sur Twitter, le président du conseil exécutif de Corse regrette, lui aussi, ces dérives. "Non à la drogue. Non à ceux qui la vendent ou en tirent profit, quelle que soit leur origine ou leur condition sociale. Non aussi, au nom des valeurs universelles du peuple corse et de son Histoire, à l'instrumentalisation raciste et xénophobe du combat contre la drogue", écrit-il.

"Il y a des exploitations politiques de certains", réagit quant à lui le porte-parole du collectif Maffia Nò A Vita Iè. "Les gros voyous, ceux qui font le trafic de drogue de manière massive, ce ne sont pas des Mohammed, excusez-moi de le dire comme ça !", poursuit-il, exacerbé par "l'indignité" de tels amalgames.

loading