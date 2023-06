Manifestation anti méga méthaniseur : la préfecture de Côte-d'Or autorise l'utilisation de drone à Cérilly

Les opposants au projet de méthaniseur de Cérilly (Côte-d'Or), près de Châtillon-sur-Seine, organisent ce samedi 3 juin une nouvelle manifestation festive pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une aberration. Le projet, lancé par Dijon Céréales et 150 exploitants agricoles du Châtillonnais, vise à installer une unité de méthanisation sur une ancienne parcelle agricole, à Cérilly. La méthanisation est un processus biologique de dégradation des matières organiques qui permet d'obtenir un gaz combustible. Ici, le méthaniseur sera approvisionné en seigle fourrager, cultivé en CIVE (Culture Intermédiaire à Vocation Energétique).

Un risque de débordement ?

Si le rassemblement s'annonce festif, les revendications le sont beaucoup moins. La préfecture de Côte-d'Or craint donc que des manifestants moins pacifiques s'invitent à la manifestation. Dans un arrêté publié à l'occasion de ce nouveau rassemblement, les autorités considèrent que "plusieurs dizaines d'individus radicaux notamment issus de l'ultra gauche et en provenance de Dijon sont susceptibles de participer au rassemblement (..) et de ne pas respecter l'itinéraire déclaré et de s'approcher du site du méthaniseur (..) et que par conséquent les risques de troubles à l'ordre public sont élevés."

Une géographie défavorable

Dans son arrêté, la préfecture considère aussi que le site du méthaniseur est facile d'accès et situé à proximité immédiates de zones boisées "pouvant permettre à des individus hostiles de pénetrer facilement dans la zone sans possibilité d'être répérés." La préfecture autorise donc l'utilisation d'un drone pour avoir une vision de grand angle de la zone.

Deux caméras pour survoler et enregistrer les images

La préfecture autorise deux caméras ce samedi 3 juin. La première sera installée sur un drone DJI Mavic 2 Entreprise. La seconde sera embarquée à bord d'un hélicoptère EUrocoptère.

L'arrêté préfectoral autorisant le survol de la manifestation par drone - -

