Manifestation anti-nucléaire samedi à Nancy : un important dispositif de sécurité en place

Nancy, France

La manifestation est déclarée en préfecture pour ce samedi 28 septembre à Nancy.

Les collectifs d'action contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Cacendr, Cedra, Eodra, Solidaires 54 et le Réseau "Sortir du nucléaire", organisent une mobilisation contre le projet d'enfouissement des déchets radioactifs de Bure en Meuse tout le week-end. Avec entre autre une manifestation à partir de 14 heures ce samedi depuis le Cour Léopold de Nancy.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle s'attend à près de 1500 manifestants, dont certains affrétés par huit bus venant de toute la France et d'Allemagne. "Pour garantir l'ordre et la tranquillité publics", les autorités de Meurthe-et-Moselle vont mobiliser 500 policiers et mettent en place un périmètre de sécurité au centre-ville "au sein duquel toute manifestation est interdite ". Tout contrevenant peut être condamné à une contravention de 135 euros.

La préfecture invite encore les commerçants nancéiens à prendre un certain nombre de précautions, comme de "retirer tout mobilier de type terrasse ou achalandage extérieur, de protéger les vitrines en rez-de-chaussée, de baisser temporairement le rideau au passage des manifestants".

Le préfet Eric Freysselinard appelle les Nancéiens "à la vigilance" .