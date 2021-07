Manifestation anti-pass sanitaire à Poitiers : un homme de 52 ans condamné à 15 jours de prison avec sursis

Deux jours après les violences commises dans la mairie de Poitiers, un opposant au pass sanitaire a été condamné ce lundi pour avoir décroché et déchiré un portrait d'Emmanuel Macron depuis le balcon de l'hôtel de ville. Confondu par de nombreuses images et vidéos prises ce jour-là et relayées sur les réseaux sociaux, le prévenu a reconnu les faits.

Le tribunal correctionnel de Poitiers a prononcé une peine de quinze jours de prison avec sursis simple assorti d'un délai d'épreuve de cinq ans à l'encontre de ce père de famille âgé de 52 ans au casier judiciaire vierge. "Il a retenu la leçon", a réagi son avocate à la fin de l'audience.

"Je regrette mon comportement"

Poursuivi pour vol aggravé (commis en réunion et suivi de dégradations), ce plombier-chauffagiste de formation, aujourd'hui chef de chantier, a assuré "regretter son geste", d'avoir déchiré le portrait du chef de l'Etat.

Après deux jours de garde à vue, ce manifestant qui affirme "détester la violence" comparaissait dans un box vitré du Palais de Justice de Poitiers. Pour tenter d'expliquer son comportement samedi, l'homme a évoqué "la cohue, le mouvement de foule, le brouhaha, l'année 2020 compliquée, le pass sanitaire et la menace de ne plus pouvoir aller au restaurant."

La présidente du tribunal lui a rappelé que la crise sanitaire n'épargnait personne et que tout le monde n'allait pas pour autant décrocher et détruire le portrait d'Emmanuel Macron en mairie. Pour ce "primo-délinquant", le procureur de la République lui a requis deux mois de prison avec sursis, "une peine symbolique".

Le tribunal lui a finalement infligé quinze jours d'emprisonnement avec sursis. Une condamnation qui sera bien inscrite au casier judiciaire. Le prévenu demandait le contraire par craintes de répercussions sur son travail, un métier qui l'amène parfois à conduire des chantiers sur des sites sensibles, en l'occurrence des centrales nucléaires, un détail "qui pose question", a d'ailleurs relevé lors du procès le substitut du procureur de la République.

Jugé en comparution immédiate, ce Montmorillonnais d'origine a en revanche été relaxé pour outrage à magistrat. Il lui était reproché d'avoir porté un gilet jaune sur lequel était inscrit "Macron = Pinocchio", un slogan pouvant être assimilé à une atteinte à la dignité du président de la République. Mais le tribunal correctionnel a estimé que cette infraction n'était pas caractérisée car la personne visée n'était pas présente ce jour-là à Poitiers.