Manifestation après la remise en liberté de deux adolescents qui ont agressé un policier à Hyères

Par Thibault Maisonneuve, France Bleu Provence et France Bleu

Unité SGP Police et Alliance Police nationale du Var appellent les policiers à se rassembler mardi devant le palais de justice de Toulon et tous les tribunaux de grande instance de France, après la remise en liberté de deux jeunes de 16 et 17 ans qui ont agressé un policier à Hyères en novembre.