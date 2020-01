Réforme des retraites : "40% d'avocats en moins si la réforme est votée", à Nîmes les avocats manifestent

Nîmes, France

40% des avocats risquent de disparaître à terme, faute à la réforme des retraites, selon le Conseil national des barreaux. À Nîmes, les avocats poursuivent leur grève, c'est la troisième semaine consécutive. Ce vendredi, devant les avocats rassemblés au pied des escaliers de la Cour d'appel, Jean-Marie Chabaud, le bâtonnier du barreau de Nîmes brandit ses chiffres : "40% des cabinets vont disparaître des conséquences de cette réforme. Et si on nous propose des compensations -qui ne nous satisfont pas- c'est bien qu'il y a préjudice".

Jean-Marie Chabaud, bâtonnier du barreau de Nîmes, près de 400 avocats Copier

Et le bâtonnier du barreau de Nîmes de se dire heureux de la cohésion des avocats, engagés en très grand nombre et tous solidaires, "je n'ai pas d'incident à gérer" se félicite-t-il. Une manifestation ce vendredi 24 janvier, dixième journée internationale de l'avocat en danger, et si Jean-Marie Chabaud s'est refusé à tout parallèle, il a parlé d'avocats en danger économique, faute à cette réforme des retraites.

Les avocats nîmois rassemblés contre la réforme des retraites dans la salle des pas perdus du tribunal de Nîmes © Radio France - Philippe Thomain