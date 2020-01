Manifestation contre Emmanuel Macron aux Bouffes du Nord : le journaliste Taha Bouhafs remis en liberté

Paris, France

Placé en garde à vue le soir du 17 décembre à Paris, Taha Bouhafs, journaliste pour le site Là-bas si j'y suis, a été libéré samedi en fin de journée. Vendredi soir, il avait annoncé sur Twitter la présence d'Emmanuel Macron parmi les spectateurs du théâtre des Bouffes du Nord. Des dizaines de manifestants se sont retrouvés aux portes de l'établissement et certains ont tenté d'y pénétrer, avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.

Placé en garde à vue pour "participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations et pour appel à une manifestation non déclarée", selon son avocat Arié Alimi, Taha Bouhafs a été placé sous le statut de témoin assisté. Il compte contre-attaquer. Me Alimi indique qu'il a déposé plainte "pour faux et usage de faux par des personnes dépositaires de l'autorité publique". Selon le journaliste lui-même, "l'histoire est loin d'être finie", comme il l'a déclaré sur Twitter. Il estime que "l'Elysée à commis une grave erreur en demandant (son) interpellation".

Une vingtaine de médias, collectifs et syndicats ont signé une tribune diffusée sur Twitter, pour demander l'abandon des charges contre Taha Bouhafs.