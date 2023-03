Manifestation contre la réforme des retraites : comment les policiers se préparent-ils dans l'Yonne ?

C'est la dixième journée de mobilisation, ce mardi 27 mars, contre la réforme des retraites et le recours au 49.3 par le gouvernement. Dans l'Yonne, deux manifestations sont prévues : une première à Sens, au départ de place Drapès à 10 heures, une autre à Auxerre, 14 heures au départ de la maison des syndicats.

Qui dit manifestation, dit forcément encadrement policier et avec, une préparation en amont, explique Christophe Fernandez, délégué régional Unité SGP Police-Force Ouvrière en Bourgogne Franche Comté. "Quelle que soit l'échelle de la circonscription, on a des debriefings avec des équipes, de façon à encadrer et protéger les manifestants et cibler si possible, les individus qui peuvent être générateurs de troubles".

Et encadrer une manifestation peut également peser sur le moral. Au vu de la situation qui se tend de plus en plus dans les manifestations dans le grandes villes, ils appréhendent de plus en plus, même dans les villes plus tranquilles comme les nôtres, poursuit-il.

