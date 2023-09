Manifestation d'ultradroite à Cherbourg : audience renvoyée au 16 octobre

Onze heures, tribunal de Cherbourg. Dans le hall, une quinzaine de membres des forces de l'ordre veille au grain. Une porte s'ouvre. Douze hommes sortent en file indienne, escortés par les policiers jusqu'à la salle d'audience. Ils ont entre 18 et 28 ans. Ils s'appellent Charles-Aymeric, Romain, Antoine, Victor... Certains sont en CDI dans l'industrie ou comme fiscaliste d'entreprise, d'autres étudiants en géographie ou en finances. Des prévenus bien insérés socialement aux allures de gendre idéal. Polo, t-shirt, visage juvénile. Pour la très grande majorité, leur casier est vierge. Aucun n'est originaire du Cotentin : ces prévenus viennent de Lyon, Paris, Nantes ou des Bouches-du-Rhône.

Interpellés près de la gare

Le président commencent à lire les faits reprochés. En l'occurrence d'avoir participé samedi à une manifestation non-déclarée samedi dernier dans le quartier des Provinces à Cherbourg-Octeville, et pour provocation à la commission d'un crime ou d'un délit en raison d'un slogan sur une banderole ("L'Etat ne te défend pas : prépare-toi"). Deux d'entre eux sont également entendus pour transport d'armes : un couteau et une matraque télescopique. "Samedi dernier, les forces de l'ordre ont été informées de la tenue d'une manifestation, après le viol d'une jeune femme début août. Le rassemblement se fait à proximité du domicile de la mère du mis en examen dans cette affaire. A 11h25, les forces de l'ordre constatent qu'une trentaine de personnes sont rassemblées avec des pancartes, des fumigènes et des prises de parole, avant dispersion", explique le président du tribunal.

Les policiers retrouvent une pancarte siglée Argos France, avec une inscription en lien avec le mis en examen. Un premier véhicule est appréhendé près de la gare avec cinq occupants à bord. Un second l'est quelques minutes plus tard avec sept personnes. Dans le même temps, les policiers découvrent une vidéo mise en ligne, revendiquant l'action dans le quartier des Provinces, où ils identifient une partie des gardés à vue. Garde à vue lors de laquelle aucun des prévenus n'a parlé.

Contrôle judiciaire

Les douze prévenus ont finalement demandé du temps pour leur défense. Le tout ponctué de polis "monsieur le président". "Je n'y vois aucune difficulté. je pouvais m'y attendre compte tenu de leur attitude en garde à vue", lance le procureur de la République. Le ministère public met cependant en avant la "nécessité" d'un contrôle judiciaire : d'abord pour éviter un renouvellement de l'action, et s'assurer qu'ils comparaîtront devant les juges lors de l'audience prochaine. Le tout assorti d'une interdiction de paraître dans le département de la Manche où "ils n'ont rien à y faire", ajoute le procureur.

De son côté, l'avocate de la défense a fait deux observations. "M. le procureur, vous supputez leur attitude pendant l'audience au vu de leur garde à vue. Je rappelle qu'ils ont le droit de garder le silence. Et puis, sur le risque de réitération car ils s'estiment dans leur bon droit : on ne peut pas entendre ce genre de propos de la part d'un ministère public, explique-t-elle. Pour beaucoup, c'est leur première garde à vue, et ce sera la dernière vu la tête de certains". L'avocate demande également la restitution de deux téléphones retrouvés par les enquêteurs. "Ils font partie des scellées", réplique le procureur.

11h49. La séance est suspendue pour que le tribunal prenne sa décision. Une demi-heure plus tard, la décision tombe : l'audience est renvoyée au lundi 16 octobre. Les douze prévenus sont placés sous contrôle judiciaire et ils ont l'interdiction de paraître dans le département de la Manche en dehors de leur convocation pour leur procès.