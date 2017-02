Manifestation d'une petite partie des salariés de l'hôpital de Chinon ce jeudi

Petite mobilisation ce jeudi après-midi à Chinon. Les syndicats de l'hôpital de Chinon appelaient à ce rassemblement, pour dénoncer le manque de moyens et de personnels. Seules 70 personnes ont répondu à cet appel.

Environ 70 personnes ont manifesté ce jeudi après-midi dans les rues de Chinon à l'appel des syndicats hospitaliers. Infirmières, aides-soignantes, personnels soignants demandent davantage de moyens, notamment des embauches. La manifestation n'a pas rassemblé beaucoup de monde, alors que l'hôpital de Chinon compte un millier de salariés. Pour autant, les problèmes existent comme ailleurs en France.

C'est l'usine. On est épuisé en débauchant. Le week-end, nous ne sommes que quatre aides-soignantes en journée avec une infirmière pour s'occuper de 36 patients dans le service de fin de vie. Aurélie Bonnard, aide-soignante à l'hôpital de Chinon

Tous les services sont touchés, par exemple les urgences, avec autant de personnels qu'avant, mais beaucoup plus de patients qui doivent être pris en charge. "On a 664 lits à l'hôpital de Chinon pour un millier de soignants. Faites le calcul. C'est insuffisant" explique Alexandre Robert du syndicat Force Ouvrière.

L'un des slogans : "Hôpital malade, société en danger"

Les délégués de la CGT assurent recevoir de plus en plus d'appels de salariés en détresse, en pleurs, usés par les conditions de travail. "Ce que nous demandons, ce sont des créations de postes. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est mettre en danger la vie des patients, et c'est ce mettre en danger dans notre prise en charge" selon Philippe Perroux, aide-soignant et délégué CGT.

Un déplacement à Paris est prévu au départ de Chinon pour la manifestation nationale de l'hôpital public le 7 mars.