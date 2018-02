Sept jeunes chasseurs originaires de la Manche et du Calvados ont été condamnés à de la prison avec sursis par le tribunal du Havre. Jugés coupable de dégradation urbaines et de véhicules de gendarmerie en marge d'une manifestation de chasseur le 10 février sur le pont de Normandie.

Le Havre, France

Sept jeunes chasseurs condamnés ce vendredi par le tribunal du Havre. Agés de 18 à 30 ans, originaires de la Manche et du Calvados, ils ont été condamnés à des peines d'amendes et de la prison avec sursis pour avoir dégradé du matériel urbain et de gendarmerie, en marge d'une manifestation de chasseur. C'était le 10 février sur le pont de Normandie. Mais le tribunal a considéré que ces jeunes n'avaient pas un profil de casseur.

Première fois devant un tribunal

Ce sont plutôt des hommes qui prennent conscience de leurs actes en se retrouvant devant le tribunal. Les plus jeunes sont assis, têtes baissées, regard dans le vague, impressionnés. Tous disent regretter, avoir eu un comportement méconaissable. "On était dans la stupidité la plus extrême" a même dit le procureur.

Ce 10 février, sur le pont de Normandie, ils ont cassé des barrières, des élements de signalisation, caillassé des voitures de gendramerie. Il y en a tout même pour 50 000€ de dégradations. C'est grâce à la vidéosurveillance et à Facebook que les enquêteurs ont pu les retrouver.

Ce jour de manif, ils étaient quasiment tous alcoolisés, avaient bu du whisky dans le bus en venant et se sont laissés entraînés par la foule . "Pas sur qu'ils avaient bien compris pourquoi ils venaient manifester" a même dit l'un de leurs avocats. Pour tous, c'était d'ailleurs la première ou deuxième manifestation de leur vie... Ils sont chasseurs par tradition familial et par passion, tous ont un métier, une vie pluôt stable, vivent chez leurs parents pour la plupart. Mais comme l'a rappelé le procureur : "on ne peut pas juste dire que l'on a débrancher son cerveau ce jour là.. ils ont eu un comportemetn stupide".

Tous coupables, ils écopent de prison avec sursis

Six d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis entre 5 et 12 mois ; un a été condamné à une peine d'amende de 800€ ; tous vont devoir payer des dommages et intérêts; enfin un sera jugé en mars, il a voulu un délais pour préparer sa défense.