Manifestation de colère et de peur des élus et habitants de Cavaillon

A Cavaillon, plus d'une vingtaine d'élus et des habitants étaient rassemblés vendredi matin sur le marché au pied des tours de la cité du Dr Ayme pour refuser les violences liées au trafic de drogue. Un jeune revendeur a été abattu mardi devant le City Stade. Depuis le printemps, deux bandes rivales s'affrontent pour contrôler le trafic de drogue. Les élus ont voulu manifester leur soutien aux habitants. L'ambiance était parfois tendue car les habitants sont exaspérés et effrayés. Ils reprochent à la mairie de "n'avoir rien fait depuis des mois". Le maire Gérard Daudet demande à l'Etat davantage de moyens pour apaiser ce quartier. Une Brigade Anti Criminalité devrait être déployée en 2022. Le maire souhaite qu'elle soit en place plus rapidement.

Habitants exaspérés et effrayés

Le maire de cavaillon a redemandé une grande sévérité de la justice, des moyens supplémentaires pour la police. Discours qu'il répète depuis des semaines quand soudain "je m'excuse Monsieur le Maire ! Je vous coupe la parole !" Cette femme du quartier se fait porte - voix de la colère : "une centaine de mamans est venue à la mairie. Après quelques minutes d'échanges, on a eu droit à 'tu mes gonfles' ! On en a marre de cette situation. On crie notre peur. Vous n'avez rien fait jusqu'à ce qu'il y ait un mort".

Le maire demande davantage de moyens à l'Etat

Le maire Gérard Daudet rejette la colère sur l'Etat : "vous croyez que je ne suis pas en colère, moi? Allez demander aux services de l'Etat quand ils mettront les moyens nécessaires pour qu'on n'ait plus ces problèmes à Cavaillon? Le reste, je m'en occuperai".

Le député veut "foutre les dealers dehors"

L'ancien maire aujourd'hui député Jean Claude Bouchet demande le retour des services publics dans le quartier. Il demande aux habitants de se mobiliser pour repousser les dealers : "le territoire est occupé par els dealers. Il faut que les gens normaux reviennent sur le quartier. Il ne faut pas qu'il y ait du vide. Il faut les foutre dehors"

Mais les habitants ne peuvent parfois plus rentrer chez eux comme cette dame, effrayée dans les escaliers de sa tour par les dealers: "on a peur. Ils me l'ont dit carrément : 'cassez-vous de là'. Je prends des calmants. je suis obligé d'aller voir un psy".

Une équipes de psychiatres du SAMU écoutent justement gratuitement la détresse des habitants du quartier du Dr Ayme.

Cette femme se fait le porte-voix de la colère des habitants de la cité du Dr Ayme pour couper la parole au maire de cavaillon © Radio France - Philippe Paupert