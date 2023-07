Manifestation de gilets jaunes : un policier toulousain condamné pour avoir blessé un vidéaste

Un policier vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Montauban. La décision a été rendue ce mardi 11 juillet 2023. Ce policier avait blessé à la tête un vidéaste, qui filmait pendant une manifestation de gilets jaunes, le 23 mars 2019 (acte 19), à Toulouse, sur les berges du canal du Midi. Il a également été condamné à six mois d'interdiction de port d'armes. L'avocate de la victime, Me Claire Dujardin, indique à France Bleu Occitanie que l'audience sur les intérêts civils (concernant les dommages et intérêts) se tiendra en mai 2024.

"Un tir rasant, à hauteur d'homme"

Le procureur Bruno Sauvage avait requis six mois de prison et six mois d'interdiction de port d'armes ; il a donc été suivi. Il avait expliqué durant l'audience que le tir d'un lanceur de grenades lacrymogènes n'était "pas réglementaire", racontait l'AFP en mai dernier. Le magistrat avait évoqué un tir "rasant" , à "hauteur d'homme", alors que ces grenades lacrymogènes doivent être normalement tirées en cloche.

Me Claire Dujardin avait indiqué que son client, âgé de 48 aujourd'hui, avait perdu 30% de ses capacités auditives et était "invalide à vie". Me Laurent Boguet, avocat du policier, avait lui plaidé la relaxe.