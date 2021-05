Manifestation de policiers à Paris : "Pas une tribune politique" alertent les syndicalistes manchois

Le symbole s'annonce fort. Ce mercredi à partir de 13 heures, des policiers de tout le pays vont se rassembler devant l'Assemblée nationale à Paris. Un lieu loin d'être innocent. "C'est _là qu'on décide et qu'on vote les lois_. L'idée, c'est que nos concitoyens viennent soutenir la police républicaine pour exiger des peines minimum non-aménageables pour les auteurs d'actes intolérables comme on a eu ces derniers jours à Rambouillet et Avignon", explique Cyril Postaire, secrétaire départemental du syndicat SGP Police FO dans la Manche.

Un tournant

Le meurtre de la Manchoise Stéphanie Monfermé le 23 avril à Rambouillet, suivie quelques jours plus tard par celui du brigadier Eric Masson sur un point de deal à Avignon le 5 mai, ont déclenché une nouvelle vague de colère dans les rangs des policiers. Un énième rassemblement, après de nouveaux drames. "On se pose tous la question de savoir si ça sert à quelque chose. Qu'est-ce qui peut marquer ? On ne sait pas si les rassemblements sont la bonne solution, mais ça nous paraît nécessaire", confie Christelle Sanier, secrétaire départementale Alliance Police nationale. "C'est vrai que parmi les policiers, certains sont lassés. A chaque fois on se demande : qu'est-ce que ça a changé ? Là, je pense qu'on est à un tournant. Il faut que le gouvernement prenne la mesure et la responsabilité de concrétiser des mesures ultra-urgentes pour protéger les policiers", explique Cyril Postaire.

Risque de récupération politique

Des nombreux représentants politiques, de la gauche de la gauche à l'extrême droite, doivent faire le déplacement. Certains y voient une tentative de récupération politique, à l'aube des élections régionales et départementales. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également annoncé sa venue pour exprimer son "soutien" aux policiers. "Ce n'est pas choquant en soit, si c'est pour nous soutenir et défendre nos revendications. C'est sûr qu'il y a un _risque de récupération politique_, mais on sait faire la part des choses. Ce rassemblement n'a pas vocation à être une tribune politique", résume Christelle Sanier.

Une délégation de policiers normands doit faire le déplacement jusqu'à la capitale ce mercredi.