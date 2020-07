Manifestation de policiers à Reims : distribution de bonbons et de fausses contraventions

Des ballons, des bonbons, des pistolets à eau en plastique, un équipement inhabituel pour les policiers à Reims. A l'appel des syndicats Unité SGP Police et UNSA Police, les manifestants ont opté pour un contact ludique avec les passants. Trois d'entre eux chevauchaient même des mobylettes baptisées "cyclos magiques, des cyclos qui chassent les méchants et les transforment en honnêtes gens".

Des pistolets à eau et des cyclos magiques

Une opération séduction pour en finir avec la campagne de dénigrement dont la police fait l'objet. Accusée de racisme et de violences. Les manifestants ont distribué des bonbons, signé de fausses contraventions pour entamer le dialogue. De fausses contraventions adressées au monde magique et merveilleux du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Une manifestation sur un mode humoristique mais très sérieuse pour les syndicats de policiers qui attendent de pied ferme la prochaine rencontre avec le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ils demandent moyens et considération.