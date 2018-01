C’est un immense ras-le-bol. Les policiers de la Manche se sont rassemblés à midi ce mardi devant l’hôtel de Police de Saint-Lô, à l’appel du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Des agents de Granville, de Saint-Lô, mais aussi des policiers à la retraite sont venus dénoncer les multiples agressions qui ont visé leurs collèges depuis le début de l’année. Cyrille Postaire, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière réclame des sanctions plus fortes pour punir ces actes :

« Il faut créer des tribunaux pour sanctionner ces voyous qui s’en prennent aux agents représentant l’Etat. Il faut instituer des peines minimales pour telle ou telle infraction. La peur doit changer de côté. Quand vous voyez des voyous tabasser des collèges et qui sont parfois relâchés le jour même… Si on ne fait rien maintenant, où va-t-on ? »

Un cinquantaine de policiers rassemblés à #SaintLo pour dénoncer les agressions contre la #Police et le manque de moyens. #Manchepic.twitter.com/x5nJLMzM30 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) January 9, 2018

Le syndicat reconnait que le département de la Manche est relativement épargné par ces agressions violentes, mais appelle tout de même à des mesures fortes pour l’ensemble des policiers.

Des policiers « épuisés »

La police réclame également plus de moyens et de meilleures conditions de travail pour assurer leurs missions. La situation serait, selon le syndicat, particulièrement préoccupante à Saint-Lô avec des agents « épuisés » par le rythme de travail et les horaires :