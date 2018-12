Manifestation des agriculteurs : gaz lacrymos et tirs de flash-ball sur la place Bonnyaud

La manifestation qui a réuni les agriculteurs creusois et des gilets jaunes sur la place Bonnyaud de Guéret a dégénéré ce lundi après-midi. Les manifestants ont jeté des œufs sur les forces de l'ordre. Les CRS ont répliqué en utilisant des gaz lacrymogènes et des flash-ball.

Guéret, France

Les agriculteurs de la Creuse, rejoints par des gilets jaunes ont manifesté ce lundi après-midi sur la place Bonnyaud de Guéret. Les producteurs souhaitaient notamment dénoncer le report des ordonnances de la loi agriculture et alimentation au début de l'année prochaine.

Alors que le rassemblement avait commencé dans le calme aux alentours de 14h, les choses ont dégénéré quelques minutes plus tard. Les manifestants ont lancé une douzaine d'œufs sur les forces de l'ordre qui tenaient un barrage pour empêcher l'accès à la préfecture, rue Martin Nadaud. Les CRS ont alors répliqué en utilisant des gaz lacrymogènes et des tirs de flash-ball afin de disperser la foule.

Les manifestantd font face aux CRS pour accéder à la préfecture. pic.twitter.com/bo3yLYXvAZ — France Bleu Creuse (@FBCreuse) December 10, 2018

Une fois l'agitation retombée, le groupe de manifestants s'est massé à l'ouest de la place Bonnyaud, près du barrage des forces de l'ordre. Les représentants syndicaux, de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs ont essayé de ramener le calme. Au micro, ils ont notamment indiqué : "On n'est pas là pour faire de la politique. On est là pour parler des problèmes agricoles. Ceux qui veulent faire de la politique peuvent s'en aller".

Le député Jean-Baptiste Moreau a fini par descendre à la rencontre des manifestants. Il a demandé à chacun de faire preuve de patience.

De nouvelles tensions et quelques blessés

Un peu avant 17h, les tensions se sont ravivées. Un tracteur qui circulait sur la place a déclenché de nouveaux tirs de flash-ball. Le conducteur a confié à notre micro : "ils ont cru que j'allais charger".

Plusieurs manifestants ont été légèrement blessés, dont Michael Magnier, le président des Jeunes Agriculteurs de la Creuse, qui a été emmené à l’hôpital pour passer une nuit en observation.

Les tensions ont repris après l'arrivée d'un tracteur près des CRS."Ils ont cru que j'allais charger", explique le conducteur. A suivi un tir de flashball en sa direction . pic.twitter.com/YAqrIQSBnL — France Bleu Creuse (@FBCreuse) December 10, 2018

Vers 18h, les manifestants étaient toujours sur la place Bonnyaud. Ils souhaitaient rester jusqu'à ce que la préfète, Magali Debatte, descende les rencontrer.

Feu de branchages devant la rue qui mène à la Préfecture #Gueret. Manifestation #agriculteurs et #GiletsJaunespic.twitter.com/lAXE1Msxtl — France Bleu Creuse (@FBCreuse) December 10, 2018

En fin d'après-midi, une partie des manifestants s'est déplacée vers le rond-point Manouvrier de Guéret. Ils l'ont d'abord bloqué, avant d'installer un barrage filtrant. Mieux vaut éviter le centre-ville ce soir.