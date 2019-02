Manifestation des gilets jaunes : 5 personnes interpellées après les actes de vandalisme à Bayonne samedi

Bayonne, France

Cinq personnes ont été interpellées samedi soir lors de la manifestation des gilets jaunes à Bayonne (une première manifestation en nocturne au Pays basque depuis le début du mouvement). Elles ont été placées en garde-à-vue, prolongée jusqu'à ce lundi soir. Elles sont notamment entendues pour dégradations volontaires aggravées, en réunion, avec visage dissimulé.

Il s'agit de quatre adultes (des hommes de 20, 23 et 43 ans et une femme de 23 ans), et d'un mineur sur le point de fêter ses 16 ans. Ils sont originaires de Bayonne, des Landes ou encore de Tarbes. Ils ont été interpellés entre 22 et 23 heures samedi soir lorsque la manifestation des gilets jaunes a commencé à dégénérer. Le cortège parti vers 21 h de la faculté, a traversé le centre-ville via la cathédrale et la mairie avant de se rendre à la sous-préfecture. C'est là que les débordements ont commencé, avec des tags sur des façades, des jets de cailloux sur les camions de policiers, des vitrines d'agences d'assurances et bancaires vandalisées. Puis c'est le commissariat de Bayonne qui a été la cible de ces quelques individus : ils ont détruit la caméra de surveillance, caillassé le bâtiment, tenté d'allumer un feu de poubelle devant les grilles de l'entrée.

