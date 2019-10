La journée a été marqué par des affrontements entre des black blocs et les forces de l'ordre. Ils étaient une trentaine à venir perturber le cortège qui se voulait pacifique. Des actes fermement condamnés par Brigitte Fouré le maire d'Amiens.

Retour sur la manifestation des gilets jaunes à Amiens: neuf interpellations et deux personnes en garde à vue

Amiens, France

Près de 450 personnes au plus fort de la manifestation ont manifesté ce samedi après-midi pour la 47ème manifestation des gilets jaunes.

La préfecture de la Somme a recensé 30 black blocs dans le cortège. Il y a eu des affrontements entre eux et les forces de l'ordre qui ont répliqué à coup de gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu de "blessé déclarés chez les manifestants" selon la préfecture. Un policier a été pris en charge par les sapeurs pompiers suite à un malaise et deux CRS ont été blessés par des jets de pavé. Il y a eu 9 interpellations et 2 personnes ont été placé en garde à vue.

« Les organisateurs de la manifestation portent une lourde responsabilité"

Dans un communiqué, le maire d’Amiens, Brigitte Fouré "s’élève énergiquement contre les fauteurs de trouble lors de la manifestation à l’appel des gilets jaunes". "Quartier Saint-Pierre, trois abris-bus, des conteneurs ainsi que les devantures de quatre établissements bancaires ont été dégradés par des casseurs qui s’apparentent à des black-blocs venant de l’extérieur d’Amiens."

Brigitte Fouré pointe "la responsabilité des organisateurs de la manifestation qui par leur appel « à prendre la ville de Macron » ne pouvaient pas prétendre à un défilé pacifique."

Brigitte Fouré apporte son soutien aux forces de l’ordre qui ont contenu la rage destructrice des manifestants. Le maire d’Amiens assure les habitants de Saint-Pierre, un quartier populaire, aux premières loges des incidents de sa totale solidarité et mobilisera les services de la ville pour effacer les dégradations dans les plus brefs délais."

