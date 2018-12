Manifestation des lycéens au Mans : de la casse et des tensions

Des lycéens de plusieurs établissements du Mans manifestent ce jeudi matin dans le centre-ville, dans une ambiance tendue et confuse. Il y a de la casse et des commerces ont baissé le rideau, par crainte des intrusions.

Par peur des casseurs, les boutiques de la rue des Minimes au Mans gardent le rideau baissé au second passage de la manifestation des lycéens

Le Mans, France

200 à 300 lycéens selon un premier comptage manifestent ce jeudi matin en centre-ville du Mans. Ils appellent à l'abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle et de la loi ORE, introduite l'an dernier pour l'entrée à l'université et instituant la controversée plateforme Parcoursup. Ils viennent de plusieurs établissements, notamment du Lycée Touchard-Washington où des feux de poubelle ont été allumés au départ du cortège ; un abribus a également été cassé.

Plus aucun bus ni aucun tram

A 11H30, la Setram a décidé de faire rentrer tous les bus au dépôt, au nom de la sécurité des personnels. Pour le tramway, les rames qui circulent dans la partie sud rentrent également au garage. Pour la partie nord, les tramways vont rester stationnés près de l'Université. Il n'y a donc plus de bus ni de tram sur l'ensemble des lignes au Mans jusqu'à nouvel ordre.

Un feu de poubelles a été allumé en marge de la manifestation des lycéens ce jeudi au Mans aux abords de Touchard-Washington © Radio France - Jérôme Collin

"Ils ont monté des barricades avec des poubelles et des grilles de chantier avant de mettre le feu", raconte le patron du bar le plus proche, place Washington. "Les flammes faisaient 2,5 mètres, ça fait quand même un peu peur. L'abribus qui a été cassé d'un coup de matraque, pour moi, ce n'était pas un lycéen mais un casseur. On a vu des gens cagoulés".

Les commerces baissent le rideau

A midi, la préfecture de la Sarthe a publié un communiqué demandant aux commerçants du centre-ville et du marché de Noël de rester vigilants et les incitant à "fermer leurs enseignes dès lors que les manifestants seront à proximité de leurs établissements".

⛔️ Dans le cadre d’un mouvement des lycéens ce jour, en Sarthe, la Préfecture, en lien avec la Mairie, invite les commerçants, y compris ceux du Marché de Noël, à être vigilants. Ils sont invités à fermer leurs enseignes et à rentrer le mobilier extérieur https://t.co/QuICJFIfropic.twitter.com/SREmqW9QGu — Préfet de la Sarthe (@Prefet72) December 6, 2018

Rue de Bolton, une trentaine de personnes a fait irruption en milieu de matinée dans le magasin Lacoste pour se servir dans les rayons. Un portique de sécurité a été brisé. Le centre commercial des Jacobins a évacué la clientèle.

Au Mans, il manque une partie de la marchandise dans les rayons de la boutique Lacoste, qui a remis des vêtements en place après avoir été pillée par un groupe de 30 personnes © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Rue des Minimes, l'autre artère commerçante, les boutiques ont baissé le rideau, à la demande des policiers. Elles ont rouvert un peu plus tard, avant de fermer en majorité de nouveau à 12H quand les manifestants sont revenus sur les lieux.

Au Mans, par peur des casseurs, les boutiques de la rue des Minimes baissent le rideau, comme ici le magasin saga avec les clients à l'intérieur © Radio France - Jérôme Collin

Après avoir traversé le marché de Noël, les lycéens ont convergé vers la Préfecture, avant de prendre la direction de la gare, dont l'accès Nord a dû être fermé au public. La manifestation a ensuite pris la direction de la Direction académique, sur le site de Paixhans. A 12H, il y a des manifestants à la fois place Washington et en centre-ville. Certains se dirigent vers l'Université, pour rejoindre une autre manifestation, concernant cette fois l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers.