Manifestation des policiers à Paris : deux délégations d'Occitanie sont attendues

Les syndicats Alliance Occitanie et Unité SGP-FO Occitanie seront présent lors du grand rassemblement des syndicats de Police demain devant l'Assemblée nationale à 13 heures pour réclamer plus de sévérité après les agressions et la mort de plusieurs policiers ces dernières semaines et notamment deux semaines après le meurtre du brigadier Eric Masson à Avigon.

Pour rallier la Capitale, le syndicat Unité SGP Police Occitanie a mis à disposition environ 100 places de TGV au départ de Toulouse, Tarbes et Montauban. Du côté d'Alliance Police Nationale Occitanie, 200 adhérents se rendent également à Paris dont 30 policiers toulousains.

Trop, c'est trop

Didier Martinez, le Secrétaire Régional Syndicat Unité SGP- FO Police Occitanie sera à Paris demain pour réclamer du changement. Les derniers événements rappellent, selon lui, que les choses n'ont toujours pas bougé en faveur des forces de l'ordre.

"Il y a une colère. Il y a énormément de ressenti par rapport au décès de nos collègues les semaines passées et surtout depuis des années. On réclame en permanence beaucoup plus de fermeté et beaucoup plus de réponses pénales, beaucoup plus de mesures dissuasives qui empêchent l'impunité. Mais on s'aperçoit que l'impunité ne cesse de progresser. Mais ce genre de rébellions, d'atteintes graves à l'intégrité physique de nos collègues, on en a énormément."

