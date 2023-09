Manifestation des Soulèvements de la terre interdite : 130 personnes envahissent le golf de Saint-Grégoire

Ils se sont réunis à vélo pour engager une "vélorution" à Rennes. Ce samedi 16 septembre, 130 personnes, selon les chiffres de la Préfecture, ont participé à une manifestation organisée par le mouvement "les Soulèvements de la terre", une mobilisation pourtant interdite par la Préfecture "en raison du risque de troubles à l'ordre public". Le collectif, qui revendiquent 200 manifestants de son côté, souhaitait dénoncer "l'accaparement de l'eau" en menant une action ciblée dans la métropole rennaise. Les manifestants se sont introduits sur le golf de Saint-Grégoire dans la matinée.

"Ils m'ont distribué un prospectus dans lequel il y a marqué Préservons l'eau, précieuse ressource commune", explique Jean Marques, le directeur du golf de Saint-Grégoire. Mais le golf ne possède pas de système d'arrosage, les greens sont faits avec une pelouse hybride. "On a planté pas loin de 1.000 arbres, on a créé six bassins en respectant un cahier des charges précis", ajoute le directeur, qui a repris le golf en 2014.

De son côté, dans un communiqué, le comité rennais des Soulèvements de la terre explique avoir cibler ce golf pour lutter contre un projet d'agrandissement de ce complexe sportif. "Ce qui signifie s’accaparer et artificialiser plusieurs hectares de zone humides et de terres agricoles avoisinantes, propriétés de la ville de Saint-Grégoire", détaille le collectif dans son communiqué.

Cette mobilisation étant interdite, la police a verbalisé sept personnes et trois des organisateurs ont été convoqués devant la justice dans les prochains mois.