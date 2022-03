Manifestation des Taxis et des VTC ce lundi autour de Marseille

Plusieurs cortèges doivent défiler autour de Marseille et dans le centre ville ce lundi matin. Des centaines de véhicules sont attendus. Des chauffeurs de taxi et de VTC qui n'ont pas obtenu d'aide spécifique pour compenser la hausse des prix du carburant.

Attention si vous prenez la route ce lundi matin autour de Marseille, la circulation devrait être perturbée par la colère des taxis et des VTC.

Un premier cortège de taxis devrait partir de la Valentine et emprunter l'A50 en direction du centre ville, un autre est prévu au départ de Plan de campagne à 7H30 en direction de Marseille par l'A7, un dernier partira à 8H30 de Port de Bouc. Tous ces taxis devraient converger vers la zone Clé Sud à Miramas.

400 à 600 euros de pertes par mois selon les chauffeurs de taxis

Ils dénoncent les surcoûts liés à l'augmentation des prix du carburant. Yazid Ziani est vice-président de la Fédération Nationale du Taxi, et pour lui comme pour ses collègues, la situation devient intenable : "ça coûte entre 400 et 600 euros de plus par mois, l'état nous propose d'augmenter les tarifs de nos courses de 3,5%. On ne veut pas faire les poches de nos clients qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Si nous n'avons pas d'aide spécifiques ou si on ne baisse pas les taxes sur le carburant, on ne pourra pas s'en sortir. Nous sommes les oubliés des aides de l'état."

Des VTC pris en étau entre les plateformes et la flambée des prix du carburant

De leur coté les VTC manifestent en centre ville de Marseille. Ils devraient partir des Terrasses du Port, en direction du boulevard des Dames, puis de la préfecture et de l'Hôtel de Ville. Plusieurs dizaine de véhicules sont attendues. Pour eux la situation devient également intenable selon Benali Houari, le président de l'association de l'Union des Chauffeur VTC de Marseille : "entre les prix proposés par les plateformes et le prix du carburant, on ne gagne plus rien."