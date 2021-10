Manifestation devant le collège Diderot de Tourlaville

Au collège Diderot de Tourlaville à Cherbourg en Cotentin ce qui pose problème c'est le non remplacement du directeur SEGPA de l'établissement. Ces élèves en difficultés et leurs familles n'ont donc plus de médiateur, de référent au sein du collège. Il y a actuellement 65 élèves SEGPA dans cet établissement de la 6e à la 3e et ils ont besoin de moyens et d'attention selon Dominique Langlois enseignant SEGPA au collège Diderot de Tourlaville : "là on va arriver sur les périodes d'orientation pour les 3e et on ne peut pas le faire. On a des familles qui viennent de Saint-Vaast jusqu'à Valognes elles ont besoin d'un interlocuteur, d'un référent. L'administration savait qu'il y aurait un départ depuis janvier minimum et elle n'a rien fait".

Ce qui pose problème c'est le non remplacement du directeur SEGPA de l'établissement © Radio France - Katia Lautrou

Les manifestants dénoncent aussi le manque d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) et des élèves en classe Ulis (handicapés) laissés de côté. Tout cela résulte d'un manque de moyens selon Mélanie Luce présidente de l'association des parents d'élèves FCPE du collège Diderot de Tourlaville : "les élèves en situation de handicap ne sont pas comptabilisés dans l'effectif des classes ils sont donc intégrés dans des classes dites classiques ce qui fait que l'on se retrouve avec des effectifs de 35 en 4e. "

Il y a actuellement 65 élèves SEGPA dans cet établissement de la 6e à la 3e © Radio France - Katia Lautrou

Un courrier a été envoyé à l'inspectrice d'académie il y a une semaine et le maire délégué de Tourlaville Gilbert Lepoitevin a alerté le maire de Cherbourg en Cotentin Benoît Arrivé sur le manque de moyens au collège Diderot.