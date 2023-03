Pour lutter contre le crime organisé, la Police Judiciaire de Nîmes mobilisée contre la réforme

Ils dénoncent le projet de réforme en cours au sein de la Police Nationale. Des policiers se sont rassemblés ce jeudi midi sur le parvis des Arènes de Nîmes, en face du Tribunal Judiciaire. "L'ANPJ (NDLR : l' Association Nationale de Police Judiciaire) et l'ensemble des policiers de la Police Judiciaire sont désabusés par la précipitation du Ministre et du DGPN à vouloir mettre en œuvre ce projet de réforme manifestement désordonné et défaillant, aux contours flous, non aboutis et changeants, comme l'ont souligné les rapporteurs du Sénat."

A l'appel de l'Association Nationale de Police Judiciaire (ANPJ), rassemblement sur le parvis des Arènes de Nîmes, en face du Tribunal Judiciaire. © Radio France - Sylvie Duchesne