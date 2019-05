Manifestation du 1er-Mai à Paris : l'IGPN saisie après la diffusion d'une vidéo montrant un CRS lançant un pavé

Les images ont été tournées par un journaliste de l'agence indépendante Line Press, boulevard de l'hôpital, lors de la manifestation parisienne du 1er-Mai à Paris. Sur la vidéo postée sur Twitter, et devenue virale, on voit un groupe de CRS armés de boucliers et de lanceurs de balle de défense (LBD), à proximité d'un tas de pavés, descellés. Les forces de l'ordre sont tournées vers la chaussée sur laquelle on distingue des manifestants. La vidéo montre ensuite un policier jeter un pavé dans leur direction.

Il apparaît aujourd'hui au dérushage des images que le policier ne lance pas un pavé/morceau de granit qu'il a reçu quelques instants plus tôt mais se sert dans une réserve de projectiles préparé par le bloc quelques instants auparavant. 2/2 — LINE PRESS (@LinePress) May 2, 2019

Impossible toutefois d'affirmer que ce dernier a ramassé le projectile. La vidéo ne fait pas non plus état d'éventuelles victimes. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée. L'enquête va devoir déterminer dans quelles circonstances précises ce fonctionnaire a agi. L’article 431-3 du Code pénal, l'un des textes qui réglemente le maintien de l'ordre et l'utilisation de l'armement, indique que "la force déployée doit être proportionnée au trouble à l'ordre public et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé".

Selon franceinfo, une autre vidéo montrant un policier en train de gifler violemment un manifestant devant un commerce du boulevard du Montparnasse le 1er-Mai à Paris, a également été signalée à l'IGPN par le préfet de police de Paris, Didier Lallement.