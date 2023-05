Manifestation du 1er Mai à Paris : près de la moitié des gardes à vue classées sans suite

Sur les 281 gardes à vue prises lundi à Paris, suite à la 13ème journée de manifestations contre la réforme des retraites, 124 ont été classées sans suite, soit 44% d'entre elles, indique le parquet de Paris à France Bleu Paris. 23 ont également été levées pour poursuivre les investigations en enquête préliminaire.

88 gardes à vue ont en revanche donné lieu à des suites judiciaires : 56 mis en cause ont été convoqués ou présentés devant le délégué du procureur, en vue de mesures alternatives aux poursuites, et 9 font l'objet d'ordonnances pénales. 10 ont donné lieu à un déferrement en vue d'une CRPC, 2 sont déférés en vue d'une convocation par procès verbal, 11 sont déférés en vue d'une comparution immédiate, Dix gardes à vue ont donné lieu à un déferrement, après que les mis en cause ait reconnu les faits (CRPC). Deux personnes sont déférées en vue d'une convocation par procès verbal, et onze sont déférées en vue d'une comparution immédiate.

Pour 46 personnes, la garde à vue a été prolongée ce mercredi midi.

Un rapport étrille des gardes à vue "préventives"

Dans ce contexte, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a publié ce mercredi matin un rapport qui dénonce des arrestations "massives et préventives" depuis le début de la contestation sociale contre la réforme des retraites. Les équipes de la contrôleure générale des prisons se sont rendus fin mars dans neuf commissariats parisiens pour s'entretenir avec des personnes interpellées lors des manifestations.

Dans ce rapport, une "approche préventive" des interpellations est dénoncée par la contrôleure générale. Certains officiers de police judiciaire chargés d'entendre les gardés à vue n'ont pas pu obtenir de précisions auprès des policiers qui ont interpellés les personnes sur les motifs précis, ces derniers indiquant "avoir eu pour consignes et ordres hiérarchiques d'interpeller sans distinction" tout individu se trouvant dans certains secteurs.