Manifestation du 1er mai à Paris : une enquête ouverte pour "violences volontaires" commises contre la CGT

Le parquet de Paris a annoncé ce dimanche avoir ouvert une enquête pour "violences volontaires en réunion" après des violences commises contre des militants de la CGT samedi à la fin de la manifestation parisienne du 1er mai. Une autre enquête pour "dégradations en réunion" a également été ouverte. La Sûreté territoriale est en charge de menée ces enquêtes.

Ce samedi, à l'arrivée du défilé parisien, place de la Nation, des militants de la CGT ont été violemment pris à partie par "un important groupe d'individus, dont certains se revendiquant Gilets jaunes", déplore le syndicat. 21 de ses militants ont été blessés, dont quatre graves qui sont depuis sortis de l'hôpital.

Des faits qualifiés "d'une extrême violence"

Dans un communiqué, la CGT précise que des "insultes homophobes, sexistes et racistes" ont été proférées à l'encontre de ses militants, avant que leur camion ne soit vandalisé. Aux environs de 18h ce samedi, "les camions CGT qui sont sur la place de la Nation cherchent une issue, on n'arrive pas à sortir (...) à ce moment-là, les pierres volent, les bouteilles en verre volent, c'est d'une très grande violence", décrit sur franceinfo Benjamin Amar, membre de la CGT du Val-de-Marne. Le militant s'insurge contre les insultes reçues lors du défilé : "Être cégétistes et se faire traiter de collabos de Macron, c'est à hurler de rire, on est dans l'hyper-espace", réagit-il.

Je vois des bouteilles en verre qui giclent à 30 ou 40cm de ma tête

Un acte "scandaleux" contre lequel s'est indigné le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez. Le numéro un du syndicat a par ailleurs mis en cause "la sécurisation de la manifestation, puisque les camions ont été empêchés de dégager de la place de la Nation", selon lui.

Des éléments de contexte donnés par la préfecture

La préfecture de Paris a répondu à ces accusations ce dimanche, dans un communiqué de presse, en donnant des éléments de contexte. La préfecture précise ainsi qu'une dispersion était "prévue à hauteur de la place de la Nation et les véhicules syndicaux devaient emprunter l’avenue de Taillebourg, comme itinéraire de sortie, ainsi que cela avait été concerté entre les organisateurs et la préfecture de Police". Selon le communiqué, huit véhicules syndicaux ont pu s'extraire de la place parisienne, mais trois autres camions se sont engagés "sur la mauvaise sortie".

C'est à ce moment-là, explique la préfecture, que ces véhicules et les membres du service d’ordre de la CGT "ont été la cible de nombreux jets de projectiles par une foule hostile". La préfecture affirme qu'un escadron de gendarmes mobiles est intervenu "en faisant usage de lacrymogènes" vers 18h15 pour faire retomber les tensions. "Malgré une physionomie redevenue correcte et la possibilité de quitter les lieux en empruntant l'itinéraire pré-défini, les trois véhicules se maintenaient sur la place, jusqu'à 19h15".

Condamnation de la classe politique

Plusieurs responsables politiques et syndicaux ont apporté leur soutien à la CGT. La ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a dénoncé ce dimanche sur franceinfo un acte "absolument inacceptable et intolérable".

En marge de cette manifestation parisienne, des heurts ont éclaté entre des manifestants et des forces de l'ordre. 54 personnes, dont quatre mineurs, ont été interpellées, puis placées en garde à vue.