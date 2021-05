Manifestation du 1er-Mai : le préfet de police saisit le procureur de la République pour un tag injurieux

Le préfet de Police a indiqué à franceinfo ce lundi qu'il saisit le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de Procédure pénale. La décision a été prise après la découverte d'un "tag injurieux et appelant à la commission de crimes contre les policiers" dans le 11e arrondissement parisien, lors de la manifestation du 1er-Mai.

On peut y lire "Acab Magnanville partout". Acab pour "All cops are bastards" en anglais, ce qui signifie "tous les flics sont des salauds". Magnanville dans les Yvelines, c'est la ville où deux policiers ont été assassinés en 2016. L'assaillant avait tué à l'arme blanche un commandant de police et sa compagne lors d'une attaque revendiquée par Daech.

Selon cet article 40, "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".