109 personnes, dont une vingtaine de mineurs, sont toujours en garde à vue ce mercredi après les dégradations et violences qui ont perturbé la manifestation du 1er-Mai à Paris mardi. Environ 1.200 militants radicaux, des "black blocs", s'en sont pris à du mobilier urbain, brisé des vitrines et saccagé un restaurant McDonald's.

Jeunes, libertaires et anarchistes

Le profil des 109 personnes interpellées se précise. Selon une source judiciaire, deux tiers sont des hommes et un tiers des femmes. Plus de la moitié ont moins de 30 ans et sont nées entre 1990 et 2000. Seuls cinq suspects sont étrangers : un Allemand, un Colombien, un Suisse, un Belge et un Syrien.

Tous sont en garde à vue pour "participation à une manifestation en étant porteur d’arme", "participation à un groupement en vue de commettre des violences et dégradations" et "violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique". Les policiers disposent de 48 heures d’audition maximum pour déterminer le rôle précis de chacun lors des heurts qui ont fait quatre blessés légers dont un policier.

Qualifiés de "bandes d'extrême-droite" par le député France Insoumise des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, de "casseurs d’extrême-gauche" par les principaux leaders de la droite et du FN, les "black blocs" regroupent principalement des activistes venus des mouvances libertaires et anarchistes.

Une tactique de manifestation

Le phénomène est apparu dans les années 80 en Allemagne - les manifestants sont alors mobilisés contre le nucléaire et les néo-nazis- avant de s'internationaliser dans les années 90. Les "black blocs", souvent habillés de noir de la tête aux pieds, cagoulés et masqués, sont notamment présents lors des grands sommets internationaux (OMC, G8, G20…).

"En France, cela a commencé à Strasbourg, en 2009, en marge d'un sommet de l'OTAN. Et cela a réellement pris forme de manière constante avec les manifestations contre la loi Travail" selon Sylvain Boulouque, spécialiste de l'anarchisme, du syndicalisme et du communisme, interrogé sur France Culture.

Plus qu'un mouvement politique défini, ils sont unis autour d'une tactique de manifestation - rapide et ponctuelle - et de la contestation d'un système global. Dans leur viseur : les symboles de l’État (police, administration...) et du capitalisme (banques, entreprises multinationales, panneaux publicitaires...).