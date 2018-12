Manifestation du 8 décembre : prison ferme pour 3 casseurs.

Avignon, France

Un seul gilet jaune dans ces prévenus. un garçon de 23 ans qui insultait les policiers sur le rond point de Bompas et a été trouvé en possession d'un taser. Déjà condamné à 5 reprises il a écopé d'une peine de 6 mois ferme.

Un seul gilet jaune.

Les trois autres ont été arrêtés après la manifestation quand les choses ont dégénéré dans les rues d'Avignon. Le premier à comparaître est un jeune homme de 20 ans. Il avait rendez-vous avec des amis au Mac Donald de la rue de la république. On l'a retrouvé en vidéo sur You Tube en train de caillasser les policiers. Fragile il tente d'expliquer à ses juges qu'il n'avait pas réfléchit dans sa tête. Le tribunal lui a infligé une peine de 18 mois dont 12 mois assortis d'un sursis mise à l'épreuve.

Le suiveur, le rasta et le frondeur.

Le deuxième à se présenter à la barre a - à la fois - le crâne rasé et des dreadlocks. Ce père de famille n'avait jamais manifesté mais samedi, pris dans l'effet de foule, il caracolait en tête des caillasseurs l'insulte aux lèvres et le doigt levé. Au tribunal il regrette et écoute sagement les reproches de la présidente. Pour outrage et rébellion il écope d'une semaine de prison ferme et de 9 mois avec sursis.

Participer à l'amusement collectif.

Le troisième est un carpentrassien de 23 ans arrêté en pleine manif une fronde en main main. Arrivé à Avignon au début des échauffourées Il voulait participer à "l'amusement collectif". Rangers et pantalon de treillis mais aussi œil au beurre noir il se plaint d'avoir subit des violences policières. Le tribunal lui a conseillé de porter plainte et l'a condamné à 9 mois fermes.