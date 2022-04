Un homme de 75 ans a sorti une arme de poing et a menacé les manifestants dimanche soir, lors du rassemblement d'après second tour de l'élection présidentielle. Il a été interpellé. Son arme s'est avérée factice .

Manifestation du second tour à Rennes : un automobiliste sort une arme factice

Un homme a été interpellé dimanche soir pour avoir menacé avec une arme factice les manifestants qui défilaient après les résultats du second tour de la présidentielle.

Il écope finalement d'un simple rappel à la loir. Un homme de 75 ans a été interpellé dimanche soir, à Rennes, en marge du rassemblement d'après second tour de l'élection présidentielle. Cet automobiliste se trouvait alors à l'arrière du cortège et commençait à s'impatienter. Il a donc klaxonné à plusieurs reprises, indique une source policière.

Des manifestants ont alors tagué le véhicule : l'homme est donc descendu et a pointé une arme de poing en direction du cortège, avant de regagner sa voiture et d'être arrêté peu après par les forces de l'ordre. Son arme était en réalité factice : un pistolet à billes. L'individu a fait l'objet d'une procédure accélérée et sanctionné d'un rappel à la loi. Il a de son côté déposé plainte pour dégradations.

Ce lundi matin, une personne se trouvait toujours en garde à vue après la manifestation qui s'est déroulée à Rennes dès la proclamation des résultats. Un rassemblement pourtant interdit par la préfecture, qui craignait les débordements. Au total, sept personnes ont été interpellées.