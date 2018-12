Manifestation en Haute-Loire : le préfet demande aux Gilets Jaunes de ne pas participer

Le Puy-en-Velay, France

Ce vendredi 7 décembre, le préfet de Haute-Loire, Yves Rousset, a expliqué les mesures prises pour pallier les éventuels débordements lors des manifestations des Gilets jaunes de ce samedi. La vente d’alcool est interdite dans tout le centre-ville du Puy-en-Velay. Il est interdit également de se déplacer avec des engins pyrotechniques. Le préfet a aussi demandé le renfort d’une compagnie de CRS ( qui sera validéou pas par le préfet de Région dans les heures à venir).

Avant la manifestation des #GiletsJaunes en #HauteLoire le préfet a fait une demande de forces mobiles #CRS mais il ne sait pas s'il pourra être entendu. "Ils veulent faire un acte II à la préfecture et finir de brûler le bâtiment ". pic.twitter.com/SMPwhnnNT7 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 7, 2018

Responsabilité

Mais surtout le préfet Yves Rousset demande aux altiligériens qui voudraient participer au mouvement de faire preuve de responsabilité. Selon lui des éléments radicalisés noyautent maintenant le mouvement. . "Ils veulent faire un acte II à la préfecture et finir de brûler le bâtiment ". D’où l’appel du préfet : " _Moins on aura de monde dans la rue, plus on arrivera à isoler les éléments radicaux_, et plus se sera facile d’en venir à bout. "

Avant la manifestation des #GiletsJaunes demain le préfet de #HauteLoire insiste "la préfecture reste la cible pour des manifestants radicalisés" pic.twitter.com/jPoMnXJDjl — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 7, 2018

Des Gilets Jaunes "au spectacle"

Pour le commissaire Cluzeau, directeur départemental de la sécurité publique : "la semaine dernière nous avions une foule. Un phénomène de foule. Avec un certain nombre de casseurs qui étaient là pour le combat. Mais on avait aussi beaucoup de gens, des gilets jaunes, qui étaient là au spectacle. Mais à un moment, il faut que ça s’arrête. "