Manifestation en hommage à Yanis à Perpignan, à quelques jours du procès de la conductrice

Ce samedi après-midi, un cortège de près de 200 personnes a défilé de la place Cassanyes jusqu'au Palais de justice de Perpignan. Une marche blanche pour rendre hommage à Yanis, mort renversé par une voiture en février dernier au lac de Villeneuve-de-la-Raho. Plus de six mois après le drame, la famille continue de demander à ce que justice soit faite, alors que le procès de la conductrice se tiendra mercredi, à Perpignan.

"Ce qui me tient à cœur, c'est qu'on reconnaisse les délits qu'elle a vraiment faits", répète Hakim Metlas, le père de Yanis, "Pas par vengeance, mais parce que la justice doit être impartiale". Cette manifestation, c'est pour Yanis et "pour tous les enfants qui ont été tués et qui n'ont pas eu droit à la justice", renchérit-il.

Un procès attendu par la famille

Une peine partagée par Laure, son fils a été tué par balle dans sa salle de bain, en février dernier. Elle comprend la douleur et surtout le besoin de justice de la famille de Yanis. "On veut que justice soit faite. On en a marre que nos enfants soient assassinés. Nous on est dans la douleur, la peine, à vie, on a besoin de réponse à nos questions"

L'histoire de Yanis a même résonné jusqu'à Marseille, où l'association Alehan accompagne les familles de victimes assassinées, dans leurs combats juridiques. "C'est dramatique ce qui lui est arrivé à lui et à sa famille", confie Laëtitia Linon, membre de l'association. "C'est un combat judicaire et moral, puisque pour faire son deuil, il faut que justice soit faite", conclut la militante.

"Il faut changer les lois pour accompagner les familles" - Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône

Le député de la 7è circonscription des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, avait lui aussi fait le déplacement. Des histoires comme celles-ci, il en existe plein à Marseille, assure-t-il. "Il faut changer les lois pour accompagner les familles, mettre en œuvre des moyens pour qu'on puisse les aider psychologiquement et leur donner accès aux dossiers pour qu'ils puissent faire leur deuil convenablement", insiste le député, qui fait partie de la commission des Affaires sociales au Parlement.

Le procès de la conductrice se tiendra mercredi 28 septembre, au tribunal correctionnel de Perpignan. Elle sera jugée pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes.