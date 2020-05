Manifestation interdite à cause du "risque de contamination" dans les Côtes-d'Armor

Les organisateurs prévoyaient d'organiser un échouage de bateaux, ce samedi. Ils ont reçu une fin de non recevoir de la Préfecture des Côtes-d'Armor.

"Risque de contamination et de trouble à l'ordre public"

Dans un communiqué, le représentant de l'Etat rappelle que les rassemblements de plus de 10 personnes et l'accès à la plage de Caroual sont interdits dans le cadre de l'urgence sanitaire. Le Préfet estime que cette manifestation organisée par l'Association de Défense de l'Environnement et de Promotion de la Pêche Artisanale dans le Golfe Normand Breton (L'ADEPPA-GNB) au cours de ce long week-end de l'Ascension, et qui plus est le jour du marché d'Erquy fait "courrir un risque de contamination et de trouble à l'ordre public".

Lundi, une première manifestation contre le projet d'éoliennes en Baie de St-Brieuc avait rassemblé des bateaux en mer.