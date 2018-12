Manifestation lycéenne à Tours: la police explique pourquoi elle est intervenue

Indre-et-Loire, France

60 policiers ont été mobilisés au plus fort des affrontements avec les lycéens ce vendredi place Jean Jaurès, rue Nationale et avenue de Grammont. Tout l'après-midi, plusieurs tentatives de dispersion ont eu lieu sans succès avant que la police ne donne l'assaut final vers 17H00 en repoussant les manifestants avenue de Grammont sous le feu des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement, et des flash-balls. Il y a eu au total une dizaine d'interpellations et 4 blessés chez les lycéens. Les jeunes poursuivis et matraqués se sont plaints des violences policières. Questionné par France Bleu Touraine, Stéphane D'Hayer, le directeur départemental de la sécurité publique, explique pourquoi la police est intervenue sans ménagement.

Des jets de selles et de potences de vélos, de pavés, et de canettes sur les policiers

500 à 700 lycéens ont déambulé dans les rues de Tours à partir de 10h00 et très vite on a commencé à avoir des incidents en queue de cortège. Des dégradations de véhicules rue Victor Hugo par des gens qui se cachaient le visage. Puis à partir de midi, il est resté 150 à 200 jeunes qui ont occupé les voies du tram rue Nationale et commis de nouvelles dégradations avec des poubelles. Nous avons essayé de les pousser gentiment hors de la voie publique mais nous avons dû faire face à des jets de projectiles, canettes et pavés. Il y a eu aussi des jets de selles et de potence arrachées à des vélos -Stéphane D'Hayer

17h15 Situation plus calme place Jean Jaurès à #Tourspic.twitter.com/EddJlj97pa — France Bleu Touraine (@FBTouraine) November 30, 2018

Un état insurrectionnel qui nous a poussé à intervenir

La fièvre est montée chez les manifestants jusqu'à un véritable état insurrectionnel. Nous avons décidé de procéder à la dispersion pour faire cesser ce trouble d'ordre public. Il y a eu des échauffourées. 4 manifestants ont été légèrement blessés, deux majeurs et deux mineurs. Une dizaine de personnes ont été interpellées pour des incendies de poubelles et des jets de projectiles. C'était des personnes qui voulaient vraiment en découdre avec la police et non pas des jeunes lycéens qui voulaient seulement manifester.

Des jeunes qui ne comprennent pas qu'ils commettent des délits

Parmi les jeunes interpellés, il y a par exemple un jeune de 15 ans qui a reconnu avoir caillassé un véhicule. Il est inconnu des services de police mais, comme beaucoup d'autres, il s'est agrégé à la foule et a participé bêtement aux violences. Ils sont pris dans une espèce d'ambiance négative et ne se rendent pas compte qu'ils commettent des délits répréhensibles. Une fois en garde à vue, ils s'étonnent d'avoir été interpellés. Nous comprenons bien que nous avons affaire à une partie de notre jeunesse, nous voulons simplement qu'ils rentrent chez eux en prenant conscience des délits commis.

Les gilets jaunes très surveillés