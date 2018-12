Nouvelle manifestation lycéenne : plusieurs interpellations ce lundi à Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Le syndicat lycéen UNL appelle à continuer les blocages et les manifestations ce lundi et tout au long de la semaine. Consigne visiblement entendue à Saint-Etienne. Des pétards ont été allumés au centre-ville et les forces de l'ordre ont riposté avec des gaz lacrymogènes.

La Préfecture est encerclée par des fourgons de la gendarmerie ce lundi matin. Plusieurs personnes ont été arrêtées au centre-ville.

Au moins une personne a été blessée au visage place de l'Hôtel de ville selon notre reporter sur place. Une personne aurait été prise en charge par les pompiers.