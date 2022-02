Trois personnes en détention provisoire après la manifestation anti-pass à Montpellier

Hut personnes ont été interpellées samedi 12 février lors de la manifestation anti-pass qui a dégénéré à Montpellier. Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire en attendant d'être jugées dans un mois et demi et une quatrième, en Centre de rétention administrative.

Le cortège de la manifestation samedi 12 février à Montpellier a rassemblé des anti-pass et des gilets jaunes, soit 5 à 6.000 personnes venues soutenir les convois de la liberté.

La situation a dégénéré assez rapidement et au final huit personnes ont été interpellées. Trois d'entre elles ont été placées en détention provisoire à Villeneuve-lès-Maguelone en attendant d'être jugées le 28 mars. Deux Marseillais de 20 et 24 ans et un Toulousain de 28 ans. Il leur est reproché des jets de projectiles sur les forces de l'ordre ou des actes de vandalisme, notamment en direction des agences bancaires.

Un Italien de 23 ans, en situation irrégulière, a quant à lui été placé en Centre de rétention administrative et devrait être expulsé.

Dans un communiqué ce mardi, le groupe Observatoire des libertés Montpellier (OLM) dénonce une telle sévérité et rappelle "qu’en la matière la liberté est la règle et la détention l’exception et que le renvoi doit se faire dans un délai « raisonnable », soit 2 à 3 semaines en règle générale."