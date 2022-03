Manifestation pour demander la réouverture des urgences de nuit à l’hôpital de Moissac

Les habitants de Moissac et de Castelsarrasin sont appelés à manifester pour défendre les urgences de leur hôpital. Des urgences qui sont fermées la nuit depuis l'automne dernier. L'ARS avait assuré à ce moment-là qu’elles seraient rouvertes début février 2022. Et pourtant, à la mi-mars, les urgences sont toujours fermées la nuit. De plus le Comité de Défense de l’Hôpital Castelsarrasin Moissac (CHIC) dénonce que certains jours, il arrive qu'il n'y ait pas de médecin pour équiper la ligne SMUR. "Les prises en charge se font dans des conditions épouvantables, dangereuses pour les malades et épuisantes pour le personnel. Cette situation ne peut pas durer : elle est intolérable, inadmissible !", disent les usagers.

C'est pourquoi, ils appelant à manifester leur colère. Ils exigent une solution efficace et respectueuse de la part des autorités. Pour cela, trois rassemblements sont d'ores et déjà prévus.

Le premier est prévu ce jeudi 17 mars à 18h à Moissac devant l’hôpital.

devant l’hôpital. Un autre rassemblement est programmé le jeudi 24 mars à 18h à Castelsarrasin devant la sous-préfecture.

devant la sous-préfecture. Enfin un dernier rassemblement est programmé le jeudi 31 mars à 18h à Montauban devant la préfecture, avec la participation de l’Association des Amis et Usagers du Centre Hospitalier de Montauban.

Les habitants du secteur qui rappellent que la défense de l’hôpital est aussi l'application du principe d'égalité inscrits dans la constitution. Le syndicat dénonce une politique de destruction des services publics de santé.