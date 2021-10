Manifestation pour le pouvoir d'achat : "le bon moment", pour le secrétaire général de la CGT 21

Première grosse mobilisation depuis la rentrée ce mardi, pour le pouvoir d'achat, contre la réforme des retraites ou celle de l'assurance chômage. À Dijon, le cortège partira à 14h de la place de la Liberté. Notre invité pour en parler : Frédéric Pissot de la CGT 21.

France Bleu Bourgogne : Frédéric Pissot, votre syndicat fait partie de ceux qui appellent à la grève. Descendre dans la rue pour protester, est-ce que c'est encore efficace ?

Frédéric Pissot : Bien sûr que oui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui que les salariés sont à la rue, c'est le cas depuis de nombreux mois en Côte d'Or, à Dijon, l'agglomération dijonnaise, la métropole sur Beaune, à Montbard. Beaucoup de salariés dans les entreprises se mobilisent et sortent, comme on dit. Aujourd'hui, c'est une journée pour un peu focaliser toutes ces mécontentements sur les conditions de travail et sur les salaires.

La crise sanitaire qu'on vient de vivre n'a pas ralenti un petit peu le mouvement de la mobilisation syndicale ?

Les syndicats, les salariés dans l'entreprise sont focalisés sur la production, sont focalisés sur la question de la santé aussi. Ils ont cherché à se protéger aussi. On a pu identifier quand même des secteurs comme les premières lignes, les secondes lignes, qui n'ont pas vu les rémunérations ou les gratifications à la hauteur des efforts fournis pendant la crise sanitaire.

On a un peu l'impression que c'est une mobilisation fourre tout, pouvoir d'achat, précarité, retraites, assurance chômage, ces réformes d'avant la crise sanitaire qui se remettent en route : C'est vraiment le moment d'y retourner aujourd'hui ?

C'est plus que le moment. Parce que la réforme des retraites complémentaires Arrco et Agirc, c'est quand même quelque chose qui est vraiment inadmissible de pouvoir lancer cette réforme là juste à la sortie, juste à la sortie de cette crise sanitaire. Alors que les fonds Arrco et Agirc disposent de 61 milliards de réserves, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible. Et Macron qui va réfléchir peut-être à repousser l'âge de départ à la retraite... C'est quelque chose d'inadmissible.