Manifestation qui dégénère à Toulouse : plus de 100 mille euros de préjudice indique la mairie

L'acte 11 de la manifestation contre la réforme des retraites a une nouvelle fois dégénéré à Toulouse. Ce jeudi 6 avril, alors que le cortège était en route pour le quartier Saint-Cyprien, quelques dizaines de casseurs s'en sont pris à des abribus et vitrines de commerce.

Le bilan humain

La préfecture de Haute-Garonne estime que 15.000 personnes ont défilé dans les rues de Toulouse ce jeudi, contre 90.000 pour les syndicats. Un groupe de casseurs a fait dégénérer la manifestation en dégradant de nombreux mobiliers urbains. Huit membres des forces de l'ordre ont été blessées indique la Préfecture, 36 personnes ont été interpellées.

Le bilan matériel

La mairie de Toulouse livre à France Bleu Occitanie le préjudice, il s'élève à plus de 100 mille euros selon Nicolas Misiak, conseiller municipal délégué à la propreté de l'espace public. "Le 23 mars on avait eu 150 mille euros de casse environ, là on est à plus de 100 mille euros encore cette fois-ci."

Nicolas Misiak détaille les dégradations dans la ville : "Beaucoup de dégradation de mobilier urbain. Et puis on a franchi une étape puisqu'une école a été énormément taguée, l'entrée de l'école de commerce TBS a été cassée. Le bureau de la police à Saint-Cyprien a été attaqué, un feu s'est propagé à un véhicule".

Selon la Préfecture, c'est un groupe de black blocks d'environ une cinquantaine de personnes qui a commis ces dégradations le long du parcours.

Un panneau publicitaire vandalisé quartier Saint-Cyprien à Toulouse - Philippe Gleyze

