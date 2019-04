Manifestation régionale des Gilets Jaunes à Roanne : au moins 650 personnes dans le cortège et un enfant blessé

Roanne, France

6 kilomètres au cours desquels le groupe d’environ 400 personnes s’est régulièrement garni sur son passage pour atteindre au moins 660 personnes selon la Prefecture. Tous ont rapidement pu constater qu’un hélicoptère survolait la zone comme il le fait lors de grandes manifestations mais à Roanne, ce n’est pas une habitude loin de là.

Manif régionale des Gilets Jaunes à Roanne : le cortège devrait se mettre en mouvement sous peu. Pas plus de 400 personnes au départ. D'autres attendent sur le trajet très encadré par les forces de l'ordre. pic.twitter.com/7yPuiMiQxm — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 13, 2019

Dans le cortège des Roannais bien entendu, en tête, mais aussi des Ardéchois, des Gilets Jaunes du Bugey ou bien des deux Savoies.

Manif régionale des Gilets Jaunes à Roanne : à quasiment la moitié du défilé, le cortège a grossi à plus de 500 personnes et avance sans incident, précédé par très nombreuses forces de l'ordre réparties sur le parcours. pic.twitter.com/AqIpRu1gI8 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 13, 2019

Et un groupe d’une quinzaine de jeunes cagoulés qui profite de chaque croisement avec les forces de l’ordre pour aller les défier. Alors que le défilé avançait tranquillement un incident : un casseur s’empare d’une grosse pierre et la balance sur un abribus dont la vitre explose. Derrière il y avait un jeune d’une quinzaine d’années, en famille. Des éclats l’ont touché à la pommette, son œil est miraculeusement indemne. Une bagarre éclate même ensuite entre les Gilets Jaunes et les casseurs après ce geste insensé.

Manif régionale des Gilets Jaunes à Roanne : premier blessé, un garçon d'une quinzaine d'années. Touché au visage par des débris de verre apres le jet d'une pierre qui a fait exploser un abribus. Colère des manifestants. pic.twitter.com/a9a5AO0bGS — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) April 13, 2019

Plus tard sur la place du Palais de Justice, une opposition entre les CRS et certains manifestants qui tentaient de dévier du tracé. Gaz lacrymogènes et menace de charge mais rien de plus finalement pour cette manifestation régionale.